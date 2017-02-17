Ильичевец в Турции: бега после спарринга

«Ильичевец» без паузы после спарринга с «Мерани» продолжил работу в Сиде. Сегодняшнее утреннее занятие было посвящено «физике». После разминки и «квадратов» приазовцев ждало серьезное испытание: три достаточно сложных беговых серии. Небольшую поблажку (не три серии, а две) от тренерского штаба получил лишь Сергей Яворский, который вчера отыграл в спарринге все 90 минут (единственный в составе «Ильичевца»!).



После утренней изматывающей тренировки второе занятие носило уже игровой характер. Тренировка, которая длилась более 60 минут, состояла из серии различных спаррингов (тренерский штаб разделил приазовцев на три кманды).



Отметим, Сергей Вакуленко и Максим Жичиков приступили к беговым упражнениям. А вот Руслан Фомин пока занимается в тренажерном зале. Кирилл Сидоренко, который сломал нос на одной из тренировок, сегодня был прооперирован в Анталии.