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Нива ведет переговоры не только с Шовковским, но и с Волобуевым

Винницкий клуб продолжает поиски нового главного тренера

  • 17.02.2017 14:55
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ФК Сталь Алчевск
© ФК Сталь Алчевск

У руля выступающего во второй лиге винницкого ФК «Нива-В» может встать легендарный голкипер киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Шовковский. После завершения карьеры игрока для вратаря с его опытом подобный старт тренерской карьеры может стать трамплином.

После осенней части чемпионата команду покинули нескольких игроков. Также руководство ФК в межсезонье заявляло о поиске средств, необходимых для реализации амбициозных планов по повышению в классе. Речь шла о нескольких миллионах гривен на весеннюю часть чемпионата. Заявлений о том, что деньги нашли, пока не поступало.

Вице-президент ФК «Нива-В» Вадим Кудияров подтвердил, что почетный президент клуба Василий Вовк ведет переговоры с многими потенциальными кандидатами на пост главного тренера, в том числе и с Александром Шовковским.

«Шовковский располагает тренерской лицензией категории «А», что вполне достаточно для клуба 1-ой или 2-ой лиги. Могу добавить, что нам нужен специалист, который смог бы усилить состав для того, чтобы «Нива-В» завершила чемпионат одним из его лидеров. Окончательно кандидатура будущего главного тренера будет утверждаться на заседании Наблюдательного совета клуба, которое состоится в начале марта», - уточнил Кудияров.

В сожалению, не удалось связаться с Василием Вовком, чтобы выяснить, насколько далеко зашли переговоры с А. Шовковским. Между тем, из собственных источников в околофутбольной среде стало известно, что помимо бывшего «динамовского» вратаря на вакантный пост рассматривается кандидатура заслуженного тренера Украины Анатолия Волобуева, который с 1989 года (за исключением 2007-09 годов) возглавлял алчевскую «Сталь» как главный тренер и спортдиректор. В начале 2000-х он также был вице-президентом ПФЛ.

Учитывая опыт и связи А. Волобуева, он скорее, чем его младший коллега, сможет подобрать исполнителей и обеспечить желаемый руководством клуба результат.

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