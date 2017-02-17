Амбросий ЧАЧУА: «Домой вернулись на позитиве»

Після більше ніж чотиритижневого періоду тренувань «Карпати» нарешті повернулись до рідного Львова. Команда отримала три дні відпочинку, після чого розпочне фінальну підготовку до найблищої гри з одеським «Чорноморцем». Свій підсумок тренувальним зборам зробив і Амбросій Чачуа, котрий як і вся команда, чекав якнайшвидшого повернення додому.

«Провели хорошу, плідну роботу. На перших зборах закладали фундамент фізичної готовності, тренування були складнішими та інтенсивнішими. Другі збори присвятили більше тактиці, награвали різні комбінації. Олег Анатолійович просить, щоб ми грали низом, звертає увагу на якість, точність, силу передач» – каже Чачуа.

«Всі спаринги зіграли на хорошому рівні. Остання гра десь залишила неприємний осад, та, можу сказати, що головне – брати очки в чемпіонаті. Заключний матч проти данців проводили вже на фоні втоми. Повторюсь, що провели хороші збори, стали більш зігранішими. З кожним днем все більше розуміємо один одного і те, що вимагає від нас головний тренер. Будемо намагатися показувати якісну гру в чемпіонаті та приносити радість нашим уболівальникам».

«Отримали три вихідних. Вже цього тижня починаємо підготовку до першого офіційного матчу в новому році проти «Чорноморця». Настрій вже значно кращий, адже тяжкий період тренувальних зборів позаду. Зараз, на позитиві всі повернулись додому, де проведуть вихідні зі своїми сім’ями та близькими. Тож, до першої офіційної гри підійдемо у чудовому настрої» – додав карпатівець.