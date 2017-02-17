Момент истины переносится

Как обычно, постараюсь быть непредвзятым. А это, помимо прочего, означает: не писать с позиций украинского болельщика. Не говоря уже о болельщике «Шахтера».

На мой личный взгляд любителя футбола, команда Паулу Фонсеки пока не явила нам своих истинных возможностей на международном уровне. Поскольку со времени его пришествия самым серьезным соперником «Шахтера» был аутсайдер Лиги чемпионов. Причем играли с ним во внутреннем турнире.

И даже пробившийся в плей-офф Лиги Европы из этой же группы «Гент» попал туда лишь потому, что не нашлось более солидных претендентов на второе место. И, к слову, попал, имея одни из худших турнирных показателей. О «Янг Бойз» я уже просто молчу. Будем считать, что это неактуально.

В этом свете, крепкий середняк Ла Лиги, каковым является «Сельта», казался той самой лакмусовой бумагой, которая способна была показать нам реальные перспективы «Шахтера» в ЛЕ. Увы, то, что мы увидели вчера в Виго, оставляет вопрос открытым.

В плане зрелищности игра представляла собой довольно унылое действо – с точки зрения количества голевых моментов. Грубо говоря, на двоих соперники создали их два с половиной. Знаете, было с чем сравнивать. В прошедших накануне матчах Лиги чемпионов команды всерьез угрожали воротам друг друга по десять, а то и пятнадцать раз за игру. Опять же, на двоих.

Я понимаю, что уровень футбола там априори выше. Помню и о том, что «Шахтер» только вышел из зимней «спячки», а «Сельта» напротив - наевшись. Да, тяжелое поле. И все-таки. Футбола было слишком мало.

Зато брака хватало. И, по большому счету, зрителю-то все равно: весенний это футбол или зимний. Ему хочется игры в футбол, а не только борьбы за результат. Хотя, если Вам достаточно удовлетворившего Вас счета – это Ваше право. Но мы здесь говорим об игровых приоритетах зрителя, а не болельщика.

И пока болельщик в напряжении ожидал, удержит ли его команда победный результат, зритель, чем ближе к финальному свистку, тем явственнее позевывая, гадал: а будет ли в матче еще что-нибудь интересное? Ведь после 37-й минуты, когда Фред прибежал с мячом к вратарю соперника, чтобы, как оказалось, отдать ему его, ничего по-настоящему опасного у обоих ворот не происходило.

То есть, по большому счету, судьба поединка решилась еще в середине первого тайма, когда был забит единственный мяч. Во всяком случае, в оставшееся время у «Сельты» не нашлось ни единого весомого аргумента, при помощи которого можно было бы изменить счет.

Свой единственный шанс она не использовала на 16-й минуте, когда Бонгонда не попал в створ с убойной позиции. Десять минут спустя «Шахтер» нанес ответный визит в штрафную «Сельты» и своим, столь же уникальным шансом воспользоваться сумел. Это все, ребята!

Пересмотрите эпизод имени Фреда, и, положа руку на сердце, согласитесь: это был полумомент. И кабы не контрольный выстрел добросовестно караулившего добычу Бланко-Лещука, быть бы на финальном табло абсолютно закономерным нулям.

Вы не согласны? При другом счете и играли бы по-другому? А откуда мы теперь об этом узнаем? Зато по такой игре бледный атакующий потенциал обеих команд бросался в глаза. И неважно, каковы причины: футбол в Виго был вчера, и мы смотрели именно его. А если Вы разглядели феерию в зародыше – увольте, у меня не столь острое зрение.

Львиная доля зрителей после матча вспомнит ровно эти два с половиной момента. А я пишу для них, а не для знатоков футбола. Последних пригласят на экспертизу, где со знанием дела обсосут все подробности.

Кстати, вчера, впервые за долгое время, задержал взгляд на послематчевой программе «Путь к Стокгольму». Был просто поражен тем, как ведущий настойчиво повторял, что, кроме гола, у «Шахтера» было три стопроцентных момента. Даже любопытно стало. Дайте же мне посмотреть на того Ивана Ивановича!

И нам показали: пресловутый полумомент Фреда, удар Тайсона в «молоко» с линии штрафной и передачу Срне«на молодость» (даже получи он тот мяч, что бы там было дальше – бабка надвое сказала). Это что, называется: не верь глазам своим?

Между тем, об эпизоде Ракицкий – Гвидетти на 73-й минуте сказано было как бы вскользь, неохотно и вполголоса. Как всегда в таких случаях я обратился к своему знакомому арбитру-консультанту. Вот его мнение.

Думаю, что Ракицкий фолил в штрафной. Отмечу, что перед голом был момент, когда игрока «Шахтера» сбили в штрафной (на линии?). Но повтора не дали.

В целом же арбитраж литовца Мажейки он назвал неоднозначным, акцентировав на том, что тот слишком по-разному отсудил два тайма.

За скудностью ярких эпизодов, мне сложно выделить какую-либо личность в матче. Может быть, на безрыбье ею назову Фреда, принявшего деятельное участие в обоих достойных внимания моментах «Шахтера». Я говорю о личности, а не о самом полезном игроке или герое.

Победный гол мог стать эффектным, а получился в итоге рабочим. Что нисколько не умаляет его ценность и значение. И для болельщиков, и с точки зрения двухматчевой дуэли.

Разговорчивость Тайсона и Срны, стоившая им «горчичников», огорчила, но не удивила. Как бы это не аукнулось команде в будущем в ответственный момент.

Из того что я увидел и знаю, делаю вывод: «Шахтер» должен пройти «Сельту». Теперь уже должен, и дело не только в добытой на выезде форе. Соперник команды Фонсеки откровенно разочаровал. Кто желает, может видеть в этом заслугу «Шахтера». Тогда он тем более должен.

В любом случае, матчи с «Сельтой» вряд ли станут моментом истины. Будем ждать соперника посолиднее. Ведь до сих пор «Шахтер» Фонсеки настоящего испытания так и не прошел. Насчет ЧУ – Вы в курсе, а о Европе сказано выше. Пока все идет в рамках обязательной программы.

Да, и насчет посещаемости. Если Вам показалось, что на стадионе в Виго было мало народу, то, смею Вас заверить, 18 тысяч для него в сезоне – вполне приличный показатель. В Харькове будет больше? Да боже ж мой!

Коротко: лучшее, что показал «Шахтер» в этой игре – ее результат. Гол забил дебютант – это явный плюс. Пока все. Остальные очевидные банальности уже без меня.