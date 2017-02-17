Сталь сыграла вничью с Черкасским Днепром

Противостояние двух украинских команд вызвало в Белеке довольно живой интерес у специалистов. Так, на трибунах был замечен главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко.

Сразу заметим, что каменчане провели эту встречу к условиям приближенным к боевым, в первую очередь это касается нагрузок, поскольку по ходу встречи тренерский штаб «Стали» провел только две замены. Впрочем, это и не удивительно, ведь уже в следующую субботу каменчанам играть первый официальный матч в сезоне против донецкого «Олимпика». Поэтому, когда если не сейчас, проверять свои силы и функциональную готовность перед стартом в чемпионате. Совсем другая ситуация у команды Вадима Евтушенко, у которой первый матч только 18 марта, отсюда и многочисленные замены у «Черкасского Днепра» по ходу встречи. В целом же, команды хорошо знают друг друга, ведь в минувшем сентябре они встречались в рамках Кубка Украины.

С первых минут каменчане взяли мяч под свой контроль и стали методично расшатывать оборону соперника. Перспективные моменты были у Воронина и Комвалиуса, но острые атаки не завершались ударом. Когда же дело все-таки доходило до ударов по воротам, то им либо не хватало точности, как в случаях с Кравченко и Комвалиусом, либо уверенно играл голкипер черкащан Будюк (тут вспоминается плотный выстрел Кузыка).

К середине первого тайма игроки «Черкасского Днепра» стали действовать поуверенней, и постепенно начали создавать опасности у ворот Бандуры. Однако, до поры до времени, защитники каменской команды играли надежно (как было в эпизоде, когда Месхи успел нагнать убегающего Ковпака), а их уверенно страховал голкипер «Стали». Но незадолго до свистка на перерыв черкащанам все-таки удалось провести результативную атаку – это Старчоусу удался точный удар в 20-ти метров.

Каменская команда тут же бросилась отыгрываться и еще в первом тайме, в частности в компенсированное к нему время, вполне могла отыграться, но защитники «Черкасского Днепра» сумели отбиться. Первые де 25 минут второй половины встречи прошли при перевесе каменской команды, хотя и соперники старались отвечать своими атаками. Сперва мог отличиться Дебелко, но его опасному удару точно попасть в угол помешал рикошет. В ответ мощно выстрелил Кошка, и теперь уже Бандура в красивом прыжке спасет каменчан. В итоге сталеварам удалось сравнять счет на 69-й минуте встречи. Комвалиус подал с правого фланга и Эдгар Малакян головой переправил мяч в сетку - 1:1. До окончания матч, а счет так и не изменился.

«Сталь» - «Черкасский Днепр» - 1:1

Голы: Э. Малакян, 69 – Старчоус, 42

«Сталь»: Бандура, Воронин (Павлюк,65), Кравченко (Ищенко,46), Ульянов, Климчук, Довгий, Месхи, Э.Малакян, Кузык, Дебелко, Комвалиус.

«Черкасский Днепр»: Будюк, Балан,Тарасенко, Гончаренко, Крамар, Цыбульник, Ямполь, Семенина, Скепский, Бушман, Ковпак. На замену выходили: Сафонов (31), Синегуб (31), Старчоус (31), Лисовой (59), Скарлош (59), Кошка (59), Гонщик (59), Шопин (70), Качур (82).

Предупреждения: Климчук (15), Месхи (39), Ищенко (55) – Бушман (30), Кошка (66)