Динамо – Стремсгодсет: последние новости перед игрой

В пятницу, 17 февраля, киевское «Динамо» проведет последний матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению официальной части сезона.

В соперниках у подопечных Сергея Реброва представитель высшего дивизиона чемпионата Норвегии – «Стрёмсгодсет».

Расписание дня в день матча ничем не отличалось от предыдущего – футболистов ожидала прогулка по набережной, отдых после раннего обеда, короткая установка перед матчем и выезд на игру за час до начала матча.

Тем временем тренер соперника объявил список футболистов, которые начнут встречу с «Динамо» с первых минут: Багге, Вилсвик, Глеснес, Хойбратен, Рингстад, Жради, Токстад, Хаугер, Улланд, Энгблом, Педерсен. Состав «Динамо» будет известен позже, после того, как пройдет установка в гостинице.

Этот поединок было решено перенести из Сан-Педро, где состояние газона оставляет желать лучшего, в Marbella Football Center. Его начало – в 17:00 по киевскому времени.