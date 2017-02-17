Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо – Стремсгодсет: последние новости перед игрой

Киевская команда готовится к заключительному поединку на учебно-тренировочных сборах

  • 17.02.2017 14:05
  • 417 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 17 февраля, киевское «Динамо» проведет последний матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению официальной части сезона.

В соперниках у подопечных Сергея Реброва представитель высшего дивизиона чемпионата Норвегии – «Стрёмсгодсет».

Расписание дня в день матча ничем не отличалось от предыдущего – футболистов ожидала прогулка по набережной, отдых после раннего обеда, короткая установка перед матчем и выезд на игру за час до начала матча.

Тем временем тренер соперника объявил список футболистов, которые начнут встречу с «Динамо» с первых минут: Багге, Вилсвик, Глеснес, Хойбратен, Рингстад, Жради, Токстад, Хаугер, Улланд, Энгблом, Педерсен. Состав «Динамо» будет известен позже, после того, как пройдет установка в гостинице.

Этот поединок было решено перенести из Сан-Педро, где состояние газона оставляет желать лучшего, в Marbella Football Center. Его начало – в 17:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.