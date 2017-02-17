Динамо – Стремсгодсет: последние новости перед игрой

В пятницу, 17 февраля, киевское «Динамо» проведет последний матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению официальной части сезона.
В соперниках у подопечных Сергея Реброва представитель высшего дивизиона чемпионата Норвегии – «Стрёмсгодсет».
Расписание дня в день матча ничем не отличалось от предыдущего – футболистов ожидала прогулка по набережной, отдых после раннего обеда, короткая установка перед матчем и выезд на игру за час до начала матча.
Тем временем тренер соперника объявил список футболистов, которые начнут встречу с «Динамо» с первых минут: Багге, Вилсвик, Глеснес, Хойбратен, Рингстад, Жради, Токстад, Хаугер, Улланд, Энгблом, Педерсен. Состав «Динамо» будет известен позже, после того, как пройдет установка в гостинице.
Этот поединок было решено перенести из Сан-Педро, где состояние газона оставляет желать лучшего, в Marbella Football Center. Его начало – в 17:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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