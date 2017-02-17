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Китайцы отказались от финансирования ПФК Сумы

Сумская команда вынужденно отложила вылет на учебно-тренировочный сбор в Турцию

  • 17.02.2017 13:32
  • 745 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ПФК Сумы
© ПФК Сумы

Китайские инвесторы больше не будут финансировать ПФК «Сумы», который выступает в Первой лиге.

Сейчас «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в который раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

Под руководством наставника команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте. «Сумы» по итогам осенней части сезона Первой лиги занимают 16-е место из 18.

Напомним, что в январе итайская инвестиционная группа стала владельцем ПФК «Сумы».

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Болела
    online
      Болела, 17.02.2017 13:38
    +7
    не долго музыка играла....
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    mastadont88
      mastadont88, 17.02.2017 13:41
    +7
    Страну перепутали???))) вовремя опомнились))))))
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