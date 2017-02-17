Китайцы отказались от финансирования ПФК Сумы

Китайские инвесторы больше не будут финансировать ПФК «Сумы», который выступает в Первой лиге.

Сейчас «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в который раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

Под руководством наставника команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте. «Сумы» по итогам осенней части сезона Первой лиги занимают 16-е место из 18.



Напомним, что в январе итайская инвестиционная группа стала владельцем ПФК «Сумы».