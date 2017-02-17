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ЖУЛИАНО: «Андерлехт превзошел Зенит»

Хавбек российского клуба надеется взять реванш в Санкт-Петербурге

  • 17.02.2017 13:18
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ФК Зенит. Жулиано
© ФК Зенит. Жулиано

Полузащитник «Зенита» Жулиано разочарован поражением от «Андерлехта» в Брюсселе (0:2).

— Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но «Андерлехт» нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата.  Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.

— 2:0 — это большое преимущество?
— Да, конечно. Они сумели забить дважды и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском».

Источник — ФК Зенит

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