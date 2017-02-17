Гелиос подписал воспитанника Динамо

24-летний защитник Бадри Акубардия продолжит карьеру в составе харьковского «Гелиоса». Бадри является воспитанником спортивного интерната в Броварах, киевского РВУФК и школы «Динамо» имени Лобановского. С лета 2010 по лето 2013 года он защищал цвета молодежного состава «Динамо». Затем до лета 2016 года Бадри выступал за команду «Динамо-2» пока она не прекратила свое существование.

Первую часть нынешнего сезона Акубардия провел в составе грузинского клуба «Зугдиди», который тренировал украинский специалист Владимир Лютый. В общей сложности Акубардия провел за клуб шесть матчей, а в начале зимы он покинул Грузию и вернулся в Украину.

С 2010 по 2012 год Бадри выступал за юношеские сборные Украины всех возрастных категорий. С 2012 по 2013-й он играл за молодежную сборную команду. В начале 2013 года был вызван тренером Сергеем Ковальцом для выступлений в Кубке Содружества, на котором сыграл в четырех матчах и помог сборной стать финалистом соревнований.

Акубардия Бадри

Родился 11 января 1993 года. Рост - 182 см, вес - 67 кг. Позиция - защитник.

Играл в командах РВУФК Киев, «Динамо» Киев (обе - ДЮФЛУ), «Динамо»-дубль и «Динамо-2» Киев, «Зугдиди» Грузия.

Выступал за сборные Украины U-18 (2010-2011, 5 матчей), U-19 (2011-2012, 9 матчей), U-21 (2012-2013, 6 матчей).