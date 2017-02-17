Игроки Шахтера не попали в Команду недели Лиги Европы

Футболисты 10 разных клубов попали в Команду недели в Лиге Европы УЕФА, а задают в ней тон сделавшие по хет-трику Эдин Джеко и Златан Ибрагимович.
Вратарь: Андре Онана («Аякс»)
Камерунский вратарь сдержал атаку «Легии» и выдал пятый сухой матч в рядах «Аякса».
Защитник: Тимофей Калачев («Ростов»)
Продемонстрировал традиционно надежную и эффективную игру, а также отметился превосходным навесом на забившего второй мяч Дмитрия Полоза.
Защитник: Нуман Чюрюксу («Османлыспор»)
Проявил качества настоящего капитана и помог команде удержать нулевую ничью в Греции.
Защитник: Бенедикт Хеведес («Шальке-04»)
Помог немцам провести четвертый подряд сухой матч в Лиге Европы и отдал голевую передачу на Макса Майера, удвоившего преимущество в поединке с ПАОКом.
Полузащитник: Люка Тусар («Лион»)
Забил свой первый гол за «Лион», ставший третьим в матче с «Алкмааром».
Полузащитник: Федерико Бернардески («Фиорентина»)
Принес «Фиорентине» важную победу в Менхенгладбахе потрясающим ударом со штрафного.
Полузащитник: Даниел Миличевич («Гент»)
Плеймейкер отдал голевую передачу в матче с «Тоттенхэмом» и дважды мог забить сам.
Полузащитник: Франк Ашампонг («Андерлехт»)
Дубль ганца в первом тайме позволил «Андерлехту» отпраздновать впечатляющую победу над «Зенитом» - 2:0.
Нападающий: Эдин Джеко («Рома»)
Сделал хет-трик в гостевой встрече с «Вильяреалом» и стал с восемью голами лучшим бомбардиром турнира.
Нападающий: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)
Ибра впервые отметился хет-триком в составе «МЮ» и довел свой бомбардирский счет в 14 матчах против «Сент-Этьена» до 17 голов.
Нападающий: Александр Ляказетт («Лион»)
Десятый номер «Лиона» дважды поразил ворота «Алкмаара». В последних 12 матчах француз забил 13 мячей.
Источник — УЕФА
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