Игроки Шахтера не попали в Команду недели Лиги Европы

Футболисты 10 разных клубов попали в Команду недели в Лиге Европы УЕФА, а задают в ней тон сделавшие по хет-трику Эдин Джеко и Златан Ибрагимович.

Вратарь: Андре Онана («Аякс»)

Камерунский вратарь сдержал атаку «Легии» и выдал пятый сухой матч в рядах «Аякса».

Защитник: Тимофей Калачев («Ростов»)

Продемонстрировал традиционно надежную и эффективную игру, а также отметился превосходным навесом на забившего второй мяч Дмитрия Полоза.

Защитник: Нуман Чюрюксу («Османлыспор»)

Проявил качества настоящего капитана и помог команде удержать нулевую ничью в Греции.

Защитник: Бенедикт Хеведес («Шальке-04»)

Помог немцам провести четвертый подряд сухой матч в Лиге Европы и отдал голевую передачу на Макса Майера, удвоившего преимущество в поединке с ПАОКом.

Полузащитник: Люка Тусар («Лион»)

Забил свой первый гол за «Лион», ставший третьим в матче с «Алкмааром».

Полузащитник: Федерико Бернардески («Фиорентина»)

Принес «Фиорентине» важную победу в Менхенгладбахе потрясающим ударом со штрафного.

Полузащитник: Даниел Миличевич («Гент»)

Плеймейкер отдал голевую передачу в матче с «Тоттенхэмом» и дважды мог забить сам.

Полузащитник: Франк Ашампонг («Андерлехт»)

Дубль ганца в первом тайме позволил «Андерлехту» отпраздновать впечатляющую победу над «Зенитом» - 2:0.

Нападающий: Эдин Джеко («Рома»)

Сделал хет-трик в гостевой встрече с «Вильяреалом» и стал с восемью голами лучшим бомбардиром турнира.

Нападающий: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)

Ибра впервые отметился хет-триком в составе «МЮ» и довел свой бомбардирский счет в 14 матчах против «Сент-Этьена» до 17 голов.

Нападающий: Александр Ляказетт («Лион»)

Десятый номер «Лиона» дважды поразил ворота «Алкмаара». В последних 12 матчах француз забил 13 мячей.