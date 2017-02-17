Букмекеры: Шахтер - третий претендент на победу в Лиге Европы

После выездной победы «Шахтера» над «Сельтой» шансы «горняков» выиграть Лигу Европы по мнению букмекеров улучшились.
На сегодняшний момент донецкая команда третья в рейтинге возможных победителей турнира, сразу за «Манчестер Юнайтед» и «Ромой». На победу «горняков» в Лиге Европы коэффициент 10, на «МЮ» - 4,25, на римлян – 8.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
Ні
в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
Живёт и играет в Киеве. А где "Шахтер" Донецк???
в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
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