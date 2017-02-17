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Букмекеры: Шахтер - третий претендент на победу в Лиге Европы

Лишь у «МЮ» и «Ромы» шансы предпочтительнее

  • 17.02.2017 12:25
  • 2183 просмотров
  • 8 комментария
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После выездной победы «Шахтера» над «Сельтой» шансы «горняков» выиграть Лигу Европы по мнению букмекеров улучшились.

На сегодняшний момент донецкая команда третья в рейтинге возможных победителей турнира, сразу за «Манчестер Юнайтед» и «Ромой». На победу «горняков» в Лиге Европы коэффициент 10, на «МЮ» - 4,25, на римлян – 8.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Ігор Ко
      Ігор Ко, 17.02.2017 12:45
    +2
    Первый раз в жизни буду болеть за Шахтар:
    в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
    Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
    Ссылка
    bvb_fan
      bvb_fan, 17.02.2017 12:48
    -2
    Ігор Ко, 17.02.2017 12:45
    Первый раз в жизни буду болеть за Шахтар:
    в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
    Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!

    Ні
    Ссылка
    ding01
      ding01, 17.02.2017 12:50
    +5
    Ігор Ко, 17.02.2017 12:45
    Первый раз в жизни буду болеть за Шахтар:
    в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
    Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
    скорей что нет, если б динамо ввиграло чемп то тогда две команды б в лиге чемпионов играло напрямую а так дк в любом случае через квалификацию
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    Taraniv
      Taraniv, 17.02.2017 13:12
    +2
    А ГДЕ ДИНАМО??? ГДЕ???
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    Joe777
    online
      Joe777, 17.02.2017 13:20
    -4
    Taraniv, 17.02.2017 13:12
    А ГДЕ ДИНАМО??? ГДЕ???

    Живёт и играет в Киеве. А где "Шахтер" Донецк???
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    pulse240
    online
      pulse240, 17.02.2017 13:36
    0
    Ігор Ко, 17.02.2017 12:45
    Первый раз в жизни буду болеть за Шахтар:
    в случае победы в финале Лиги Европы Донецк напрямую попадает в Лигу Чемпионов.
    Динамо со 2го места - в групповом турнире Лиги чемпионов?!
    Победа в ле ничего считай не даст Шахте, ведь она и так через чемп попадёт на прямую в групповой этап лч)
    Ссылка
    pulse240
    online
      pulse240, 17.02.2017 13:38
    0
    Нынешняя ле не довольно слабенькая по составу, как мне кажется. Кроме МЮ, никто не превосходит Шахту, как мне видится. Но было уже полно случаев, когда на одной стадии выбивали гранда, а на другой проигрывали какой-нибудь серенькой команде.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 17.02.2017 13:44
    -2
    Дивні якісь коефіцієнти. Ну хай МЮ, згоден.Але Рома? Шахтар рвав їх як Тузик грілку. Скоріше Ліон чи Фіорентина могли б у трійку увійти.
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