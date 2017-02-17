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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шесть лет назад предлагал Бланко-Лещука Динамо»

Как только форвард начнет забивать за «Шахтер», то сразу окажется в сборной Аргентины, считает агент

  • 17.02.2017 12:17
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что шесть лет назад нападающий «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук мог оказаться в киевском «Динамо».

«Этого игрока, я шесть лет назад предлагал «Динамо» (Киев). На тот момент Бланко-Лещук играл в U-19 «Арсенал» (Саранди).

Я искал игрока для Чехии, умеющего играть головой и хорошего в подыгрыше. Как только мы проявили конкретный интерес его сразу перевели в основной состав «Арсенала».

Агентом был его отец, кстати, тоже бывший футболист. Цена на Лещука начала безосновательно расти. В итоге мы были вынуждены отказаться. Раньше у него не только отец, а половина Аргентины были агентами. Вот в этом и была для него проблема. Если бы он перешёл в Чехию, уже давно играл бы в топ-чемпионате.

Как только Лещук начнёт прогрессировать и, главное, забивать за «Шахтер» – он сразу же окажется в сборной Аргентины. Это бизнес, они его просто заиграют. А украинский язык его семья забыла. Я знаком с его отцом», - написал Заховайло в Facebook.

Источник — Footboom

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