Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шесть лет назад предлагал Бланко-Лещука Динамо»

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что шесть лет назад нападающий «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук мог оказаться в киевском «Динамо».

«Этого игрока, я шесть лет назад предлагал «Динамо» (Киев). На тот момент Бланко-Лещук играл в U-19 «Арсенал» (Саранди).

Я искал игрока для Чехии, умеющего играть головой и хорошего в подыгрыше. Как только мы проявили конкретный интерес его сразу перевели в основной состав «Арсенала».

Агентом был его отец, кстати, тоже бывший футболист. Цена на Лещука начала безосновательно расти. В итоге мы были вынуждены отказаться. Раньше у него не только отец, а половина Аргентины были агентами. Вот в этом и была для него проблема. Если бы он перешёл в Чехию, уже давно играл бы в топ-чемпионате.

Как только Лещук начнёт прогрессировать и, главное, забивать за «Шахтер» – он сразу же окажется в сборной Аргентины. Это бизнес, они его просто заиграют. А украинский язык его семья забыла. Я знаком с его отцом», - написал Заховайло в Facebook.