Игорь Беланов запускает свой чемпионат

В апреле в Киеве стартует «Belanov Football League». Об этом на своей официальной странице в FB сообщает обладатель «Золотого мяча», один из величайших футболистов Украины всех времен Игорь Беланов.

В презентации турнира Игорь Иванович приглашает всех желающих принять участие в совершенно новом турнире невиданного размаха и масштаба. Более 70 команд поборятся за престижные награды и призовой фонд.





Зарегистрировать свою команду в самом масштабном любительском турнире Украины можно на сайте турнира.