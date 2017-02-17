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Игорь Беланов запускает свой чемпионат

В апреле в Киеве стартует масштабный любительский турнир «Belanov Football League»

  • 17.02.2017 12:04
  • 644 просмотров
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bfl.igorbelanov.com
© bfl.igorbelanov.com

В апреле в Киеве стартует  «Belanov Football League». Об этом на своей официальной странице в FB сообщает обладатель «Золотого мяча», один из величайших футболистов Украины всех времен Игорь Беланов.

В презентации турнира Игорь Иванович приглашает всех желающих принять участие в совершенно новом турнире невиданного размаха и масштаба. Более 70 команд поборятся за престижные награды и призовой фонд.


Зарегистрировать свою команду в самом масштабном любительском турнире Украины можно на сайте турнира.

Источник — Sport.ua

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