Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван ОРДЕЦ: «Шансы с Сельтой? Будем биться до последнего»

Игрок «Шахтера» надеется, что в Харькове «горнякам» обеспечат хорошую поддержку

  • 17.02.2017 11:57
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился впечатлениями о победе над «Сельтой» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня было очень тяжелое поле и хороший соперник – играл дома, хорошо прессинговал. Мы знали, что команда «бежит за спину» и здорово играет при стандартах. В принципе, я думаю, мы с этим сегодня справились, выиграли 1:0. Теперь дома нужно будет показать характер и выиграть, тем более, играем в Харькове. Думаю, нас будут хорошо поддерживать.

Шансы? Ничего загадывать не буду, но все ребята будут биться до последнего, чтобы пройти в следующий раунд», – отметил Ордец.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.