Иван ОРДЕЦ: «Шансы с Сельтой? Будем биться до последнего»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился впечатлениями о победе над «Сельтой» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня было очень тяжелое поле и хороший соперник – играл дома, хорошо прессинговал. Мы знали, что команда «бежит за спину» и здорово играет при стандартах. В принципе, я думаю, мы с этим сегодня справились, выиграли 1:0. Теперь дома нужно будет показать характер и выиграть, тем более, играем в Харькове. Думаю, нас будут хорошо поддерживать.

Шансы? Ничего загадывать не буду, но все ребята будут биться до последнего, чтобы пройти в следующий раунд», – отметил Ордец.