Весенний футбол от Шахтера

Свой первый матч весеннего сезона против «Сельты» «горняки» провели с явным акцентом на сдержанные позиционные действия, строгой обороне и контратакующей игре. Мотивы выбора подобной стратегии вполне понятны и озвучивались обозревателями, да и самим наставником «Шахтера» - пресловутое отсутствие игровой практики не дает сразу продемонстрировать максимум возможностей команды. Такое тактическое решение принесло результат, но следует отметить, что успеху предшествовала достаточно объемная работа горняков в позиционной обороне. Однако и она не позволила в должной степени нейтрализовать атакующую инициативу соперника, где «Сельта» добилась значительного преимущества. Первый удар был нанесен «горняками» лишь на 26 минуте в голевой контратаке, тогда же были выполнены 2 из 5 ударов гостей по воротам. Явно недостаточно даже для выездной игры начала сезона.

ОСОБЕННОСТИ В ИГРЕ «ГОРНЯКОВ»

Паулу Фонсека использовал возможности номинально оборонительной схемы 4-4-2 (1-1), на которую он перевел «Шахтер» сразу после прихода в команду. Характерным для ее реализации в прошедшем матче в обороне стало плотное расположение Малышева и Фреда по отношению к линии защитников. Оба опорника обязаны были создавать заслон перед защитной линией, однако справились с этим далеко не в полной мере – по данным Opta, на совместном счету этих футболистов лишь одна удачная попытка отбора, в то время, как, например, прессингующие выше Тайсон и Марлос совершили успешно по два таких отбора.

Усредненные позиции игроков также говорят о большей активности «Сельты» в атаке. Семеро ее полевых игроков по итогам игры получили позиции за центральной линей. Поэтому достигнутый паритет во владении мячом для данной игры не показателен – значительную часть времени «горняки» провели во владении на своей половине поля.

Особенностью розыгрыша «горняков» стало заметное удлинение его предварительной стадии, которая задерживалась на своей половине поля и к тому же сопровождалась периодическими возвратами мяча назад. Часто на линию защитников для поддержки начального розыгрыша опускался Малышев, подобно тому, как это делает замененный им Степаненко.

Отход Малышева (белый) для страховки начальной стадии розыгрыша с защитниками. Высокие позиции Срны и Исмаили (желые) обеспечивали фланговые продвижения со стороны «горняков».

Не отличались интенсивностью и объемом действия «Шахтера» и в развитии атак: в позиционном нападении чаще всего ставилась цель доставки мяча в глубину фланговых квадратов, где полузащитник либо один из форвардов вступал в быстрое взаимодействие с Срной и Исмаили, которое имело целью острый прострел в штрафную. Однако само число таких передач, по которому гости полностью уступили сопернику, говорит о невысокой результативности этих действий.

В результате наиболее действенным вариантом «Шахтера» в нападении стала контратака с индивидуальным ведением мяча на скорости. Результативная атака со стандарта у своих ворот стала в этом смысле явила довольно наглядный пример, в таких вариантах контратак «Шахтер» был весьма опасен еще во времена Луческу.

ФЛАНОВАЯ ИГРА И ПРЕВОСХОДСТВО «СЕЛЬТЫ» В ОСТРОТЕ

Со своей стороны испанская команда также широко действовала через фланги, активно насыщая эти зоны игроками, реализующими цепочки последовательных продвижений. Активное использование хозяевами фланговых коридоров заставляло поддерживать соотношение сил в зоне продвижения соперника за счет смещений сюда обоих опорников «Шахтера».

Развитие атак через последовательные продвижения во фланговых коридорах явилось частым вариантом действий «Сельты» в нападении. Команда старалась обеспечивать здесь численное преимущество, а при смещении в отбор опорников «Шахтера» (белые) выводила мяч для развития комбинации поперек поля.

Общее территориальное преимущество хозяев и их превосходство в игровой инициативе стали предпосылками для более острых действий «Сельты» в развитии позиционных атак. Массовый вывод игроков на завершающие стадии у штрафной «Шахтера» создавало большое число вариантов на завершении. Хозяева полностью превзошли «горняков в объеме атакующих действий у штрафной и нанесли большее число ударов. Несмотря на обоюдные акценты на фланговую игру, «Шахтер» не подал ни одного углового.

Соотношение числа выполненных командами кроссов в штрафную соперника составило 30 против 4 в пользу «Сельты».

При заметном игровом преимуществе хозяев, «горняки» сумели распорядиться имевшимися у них моментами. Однако их явная немногочисленность пока заставляет беспокоиться о качестве их позиционной игры. «Шатера», в лучших традициях терроризирующего соперника у его штрафной в этом матче мы не увидели. Индивидуально следует отметить активность Исмаили, а также удачный дебют Бланко-Лещука, который не только забил решающий мяч, но и был постоянно заметен в зоне нахождения мяча.

Диаграммы направлений атак и распределения точек выполнения ТТД говорят об обоюдной фланговой направленности и заметном территориальном преимуществе хозяев.

В немалой степени исход игры и общий счет предопределила потрясающая неточность хозяев при исполнении ударов, где из 9 всего 1 удар пришелся в створ. Однако рассчитывать на подобные подарки в ответной встрече «горнякам» вряд ли приходится, не говоря уже о том, что для дальнейшего продвижения по турнирной сетке явно следует прибавить в объеме собственной атакующей активности. Пока что в исполнении «Шахтера» мы увидели типичный весенний футбол, с дефицитом сыгранности и акцентами на индивидуальные действия и навыки.

В игре против «Шахтера» «Сельта» отметилась удивительной неточностью ударов, многие из которых наносились из перспективных позиций.

При создании материала использованы статистические данные Opta.

Игорь ЗАЙЦЕВ