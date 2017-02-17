ВАЦКО: «Бланко-Лещука нужно как можно скорее заиграть за Украину»

Відомий коментатор Віктор Вацко вважає, що форварду «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещуку необхідно якомога скоріше надати українське громадянство і заграти його за збірну України.

25-річний нападник має аргентинське громадянство, але в нього є українські коріння, що спрощуватиме процедуру надання йому українського громадянства.

«Нещодавно десь вичитав, що українське походження Густаво Бланко-Лещука дозволяє йому швидко отримати громадянство України. Його гра сьогодні проти Сельти, не лише гол, а власне гра, неодноразово примушувала замислюватися про те, що цей футболіст міг би допомогти збірній України. Звичайно, за Шахтар це був лише перший офіційний матч Густаво. Звичайно, попереду у нього як успіхи, так і невдачі. Але чи багато у нас в країні сильних центрфорвардів, яких можна назвати забивними? Чи не дефіцит ударного забивного нападника зі стабільною ігровою практикою був однією із найбільших наших проблем минулого року? Лещуку (а саме ця, українська частина подвійного прізвища, була написана на його футболці у матчі проти Сельти) 25 років. Він у розквіті сил. Не «ветеранистий» і не «жовторотий». Він у топовому українському клубі, що регулярно виступає у єврокубках і надає своїм гравцям міжнародний досвід. Він забиває! Принаймні, на даний момент. І за Карпати забивав, і на зборах за Шахтар забивав, і в першому ж офіційному матчі за Шахтар у Лізі Європи забив.

Відштовхуючись від усього цього, маю переконання, що Густаво Бланко-Лещука необхідно у найближчий час «заграти» в офіційному матчі за збірну України. І нехай надалі створює конкуренцію, здорову, якісну, яка допомагає у прогресі, нашим уже чинним, відомим «заграним» за збірну атакувальним талантам. Нехай дає ще одну опцію приємного вибору тренерському штабові (адже будь-якому тренеру значно приємніше обирати, коли він має якомога більше кандидатів для цього вибору). Нехай, зрештою, залишиться опцією лише для національної збірної України, щоби не сталося, як в історії стосунків Бразилії і Дієго Кости перед ЧС-14, коли найсильніший серед бразильських нападників на домашньому для них турнірі захищав кольори не їх рідної збірної.

Ну і противники натуралізації тут не матимуть аргументів. Походження ж у Густаво - українське! )

P.S.: У жодному випадку не сприймайте написане вище як пораду Андрію Шевченку. Це просто мої особисті думки в голос із абсолютним розуміннам того, що рішення приймати тільки і виключно головному тренерові збірної України, на якому, власне, і лежить відповідальність за результат», – написав Вацко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.