Очередная попытка Милана, серия Юве и серьезная проверка Ромы

Матч «Ювентуса» в чемпионате Италии специально был вынесен на пятницу, дабы команда Массимилиано Аллегри со спокойной головой могла подготовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», который состоится уже в ближайшую среду. В Италии в нынешнее время молятся на свои клубы в еврокубках, ведь каждая ничья или победа добавляет баллы в таблицу коэффициентов УЕФА, где Италия уже давно сдала свои позиции. А самые большие надежды, как всегда, у футбольных властей Италии только на «Ювентус», который имеет неплохие шансы, чтобы пробиться в четвертьфинал.

И соперник в Серии А накануне Лиги чемпионов «старой синьоре» подобрался лучше не придумаешь. Аутсайдер чемпионата «Палермо», который даже перестал мечтать о том, чтобы побороться в этом сезоне за сохранение прописки в элите. Здесь Аллегри и лидеров можно поберечь и молодым футболистам дать больше игрового времени, ведь уверенное лидерство в турнирной таблице позволяет идти на эксперименты. Но экспериментов вряд ли будут ждать тиффози «Юве», которые жаждут увидеть 29-ю кряду победу своей любимой команды на родном стадионе.

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Сейчас необходимо гнать все мысли о Лиге чемпионов, поскольку на очереди игра внутреннего чемпионата. «Палермо» с приходом Лопеса демонстрирует компактный футбол, не предоставляя свободное пространство. Мы должны действовать быстро и агрессивно. Ни в коем случае нельзя ошибаться, поскольку за каждую оплошность приходится платить высокую цену. Повторюсь, «Палермо» нельзя недооценивать. Схема для Лиги чемпионов? Мы слишком часто отвлекаемся на этот турнир. Не забывайте, что завтра «Ювентус» встречается с «Палермо». У нас есть вещи, которые необходимо улучшать. Завтра с первых минут может появиться либо Пьяца, либо Стураро. Хорват постепенно адаптируется к новому для себя чемпионату».

«Ювентус» - «Палермо»

17 февраля, «Ювентус Стэдиум» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.17 Х - 7.5 П2 - 18.5

Накануне «Рома» катком прошлась по крепкому «Вильярреалу» в Лиге Европы, тем самым показав, что наравне с «Ювентусом» в нынешнем сезоне будет претендовать на завоевание престижного европейского трофея. Вновь во всей красе показал себя Эдин Джеко, который записал на свой счет хет-трик. Наконец-то боснийский нападающий нашел свою команду и свою игру, которая позволяет ему выступать на том же уровне, на котором мы видели его еще в «Вольфсбурге». Однако «Торино» едет в Рим явно не на прогулку и будет стремиться навязать сопернику свой футбол.

Команды до отчетного матча провели между собой 145 поединков. 58 побед на счету «Ромы», 47 викторий на свой счет записал «Торино» и еще 40 раз команды не смогли определить победителя. В матче первого круга «быки» нанесли «волкам» поражение со счетом 3:1, но в Риме не знают радости побед с 2007-го года, когда единственный гол Роберто Муцци принес «бордовым» минимальную победу. Как раз эта победа стала спасительной для «Торино» в борьбе за выживание.

«Рома» - «Торино»

19 февраля, «Олимпико» - 19:00

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.47 Х - 4.82 П2 - 6.61

Позже ожидайте анонс матча «Милан» - «Фиорентина»...

«Милан» - «Фиорентина»

19 февраля, «Джузеппе Меацца» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 2.22 Х - 3.5 П2 - 3.33

Максим ГРОЗНЫЙ