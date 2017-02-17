Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я как Индиана Джонс»

Если кто-то не понял, что героем победного матча «Манчестер Юнайтед» против «Сент-Этьена» стал именно Златан Ибрагимович, оформивший свой первый хет-трик на «Олд Траффорд», то форвард сам расставил необходимые акценты. «Я как Индиана Джонс», - заявил он после поединка.

Ибрагимович четко дал понять, что всерьез нацелен на победу в турнире. Пока что он не выиграл ни одного еврокубка, хотя на внутренней арене в его активе 31 трофей. Три гола шведского нападающего сделали «МЮ» безоговорочным фаворитом этой пары, и теперь должно произойти чудо, чтобы манкунианцы не вышли в 1/8 финала.

«Все мои трофеи восхитительны, я побеждал во всех странах, где играл. Если я выиграю и этот турнир, то буду невероятно счастлив, - сказал 35-летний Ибрагимович. - Все знают, что я выступал во многих клубах и везде старался показывать свой лучший футбол. Где бы я ни был, я побеждал. В этом смысле я как Индиана Джонс».

Первый хет-трик Ибрагимовича в составе «МЮ» позволил ему довести количество мячей в первом английском сезоне до 23. Рикошет после удара со штрафного, удар в фактически пустые ворота и удачно исполненный пенальти. Это не самый эффектный хет-трик, но, как сказал сам Ибра о первом из своих трех голов, главное, что мяч оказался в сетке.

«МЮ» может быть доволен крупной победой, учитывая, какое количество моментов упустил расточительный «Сент-Этьен». Манкунианцы по крайней мере могут порадоваться игре в нападении, которая заметно улучшается. В частности, Антони Марсьяль проявил себя во всей красе. Француз неустанно шел вперед и был очень опасен.

Впрочем, главным героем матча стал Ибрагимович. «Ощущения великолепные, - сказал он. - Партнеры здорово мне помогали. Было важно добиться хорошего результата перед ответной игрой. Мы победили с крупным счетом, а я забил все три мяча и очень рад этому. Но впереди у нас еще много матчей. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе».

Можно понять и простить тех болельщиков «Сент-Этьена», что теперь опасаются визита Ибрагимовича во Францию, ведь футбольный Индиана Джонс традиционно хорош во встречах с зелеными. В 14 матчах с «Сент-Этьеном» экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» забил в общей сложности 17 голов.

«Не фокусируюсь на конкретных соперниках, - подчеркнул Ибрагимович. - Просто стараюсь выполнять свою работу, делать то, в чем хорош». Если верить Крису Смоллингу, форвард несколько преуменьшает свои способности. «Он дает стимул всем вокруг. Он заводит себя и не любит проигрывать даже на тренировках. Все это передается и нам. Он выполняет для команды роль талисмана и главного поставщика голов в этом сезоне», - пояснил защитник «МЮ».

«Он харизматичен, всегда юморит. Многие видят в нем очень серьезного парня, но в раздевалке он один из главных шутников нашей команды», - добавил Смоллинг. Острослов и человек дела - и вправду настоящий Индиана Джонс.