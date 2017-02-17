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Ворскла в Турции: когда футболисты просят продлить тренировку

Полтавская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 17.02.2017 11:13
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Коли заняття від А до Я розписане тренерською рукою, чітко зазначено хронометраж кожної вправи, а футболісти, піддавшись азарту, самі просять продовжити тренування ще на півгодини, тут фахівцям залишається тільки розвести руками, та піти назустріч такій приємній ініціативі. Виконавши основну програму, під завісу робочого дня полтавці грали у так званий "швидкий футбол" на половину поля з воротами стандартних розмірів. Одна з команд забажала реваншу, тому продовжили. Зрештою, втомлені, але задоволені всі учасники гри, згадуючи окремі епізоди та жартуючи, залишали поле. Двадцять п'ять хвилин ще допрацювали в тренажерному залі, й після взаємних із тренерами оплесків подалися відпочивати.

Источник — ФК Ворскла

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