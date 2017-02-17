Арбитры не увидели чистый гол Аякса в ворота Легии

В матче 1/16 финала Лиги Европы между «Легией» и «Аяксом» арбитры не увидели чистый гол голландской команды. Арбитр матча Давид Фернандес Борбалан не разглядел того, что мяч полностью пересек линию ворот.
Напомним, что матч «Легия» - «Аякс» в итоге закончился ничьей 0:0.
Источник — Sport.ua
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