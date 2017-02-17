Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Мяч Хунтелара стал венцом вечера»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал разгром ПАОКа (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Я очень доволен игрой своей команды. Победив 3:0, мы обеспечили себе комфортное преимущество перед ответной встречей и значительно повысили свои шансы на проход в 1/8-финала.

Первые 10 минут у нас были проблемы из-за давления греческих болельщиков. После забитого мяча мы взяли игру под свой контроль и смогли ещё дважды отличиться в концовке. Последний мяч Хунтелара стал венцом всего вечера. Я рад, что после долгой паузы он вернулся в строй после долгого восстановления от травмы.

Мы заслужили сегодня победу. На протяжении всего матча нам удавалось контролировать мяч. Я считаю, что мы добились результата в отличном стиле и находимся на правильном пути, учитывая наши выступления в последних матчах», – отметил Вайнцирль.