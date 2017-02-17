Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Мяч Хунтелара стал венцом вечера»

Главный тренер «Шальке» доволен победой своей команды над ПАОКом (3:0)

  • 17.02.2017 10:48
  • 274 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал разгром ПАОКа (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Я очень доволен игрой своей команды. Победив 3:0, мы обеспечили себе комфортное преимущество перед ответной встречей и значительно повысили свои шансы на проход в 1/8-финала.

Первые 10 минут у нас были проблемы из-за давления греческих болельщиков. После забитого мяча мы взяли игру под свой контроль и смогли ещё дважды отличиться в концовке. Последний мяч Хунтелара стал венцом всего вечера. Я рад, что после долгой паузы он вернулся в строй после долгого восстановления от травмы.

 Мы заслужили сегодня победу. На протяжении всего матча нам удавалось контролировать мяч. Я считаю, что мы добились результата в отличном стиле и находимся на правильном пути, учитывая наши выступления в последних матчах», – отметил Вайнцирль.

Источник — ФК Шальке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.