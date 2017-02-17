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Металлист 1925 подписал Андрея Ралюченко

Экс-игрок «Металлиста» и «Вереса» продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 17.02.2017 10:41
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ФК Металлист 1925. Андрей Ралюченко
© ФК Металлист 1925. Андрей Ралюченко

Очередным зимним новичком «Металлиста 1925» стал экс-футболист харьковского «Металлиста» и ровенского «Вереса» - полузащитник Андрей Ралюченко. Игрок уже присоединился к команде, в которой с недавнего времени работают еще четыре новых футболиста: Денис Скотаренко, Евгений Кателин, Иван Коваленко и Александр Литвяк.

Ралюченко Андрей Сергеевич

Позиция: полузащитник

Дата рождения: 8 июня 1995 г.

Рост: 182 см. Вес: 71 кг.

Воспитанник детской школы ФК «Металлист» (Харьков). С 2012-го года выступал за юниорскую, молодежную (был капитаном команды), а впоследствии и за первую команду клуба. За основной состав дебютировал 8 апреля 2015-го г. в кубковой игре против донецкого «Шахтера». Самым же «урожайным» для Андрея стал сезон 2015/2016 гг., когда к 19-ти матчам и одному голу в чемпионате Украины (U-21) он добавил и семь поединков (из которых пять - в стартовом составе) в Премьер-Лиге. Летом прошлого года, после исчезновения «Металлиста», стал игроком перволигового «Вереса» из Ровно, за который в первом круге провел лишь пять матчей (все - после выхода на замену).

Основная позиция - опорный полузащитник.

Источник — ФК Металлист 1925

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