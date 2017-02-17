Валерий КРИВЕНЦОВ: «Улучшилось мнение о сильных футболистах»

На завершающем этапе турецкого сбора – молодежный состав «Шахтера». С начала подготовки «горняки» работают в режиме двухразовых тренировок. Среди всего прочего значительное внимание уделяется тактической грамотности. Валерий Кривенцов пытается четко донести требования своим подопечным. Для лучшего усвоения всех тонкостей главный тренер буквально водит воспитанников за руку – таким образом налаживает связи. А работать есть с кем. Ведь кроме игроков U-21 на сборе также присутствуют представители младших команд. Всего в распоряжении Кривенцова – 24 футболиста.

Александр Фундерат, директор академии «Шахтера»:

- Мы часто брали ребят из команд U-17 и U-19 на сборы вместе с молодежной командой, чтобы они почувствовали переход от юношеского футбола ко взрослому. Команда U-21 – очень важный этап в становлении карьеры, потому что нужно переходить от юношеского футбола ко взрослому. Это уже другие скорости и единоборства, другие задачи и, может быть, другой футбольный менталитет. Говорят, хочешь быть сильнее, играй с более сильными соперниками – с такими и играем. Но, в то же время, некоторые матчи проводим и со своими сверстниками для того, чтобы ребята почувствовали больше уверенности, наладили взаимодействие. Может, это не совсем скромно, но мы имеем преимущество, играя с командами своего возраста, поэтому нам хочется играть со взрослыми командами.

Валерий Кривенцов, тренер команды «Шахтер» U-21:

- У меня укрепилось мнение о некоторых футболистах, которых я считал очень сильными. Оно только улучшилось. Меня немножко разочаровали ребята, которых мы брали из команды U-19, но, в целом, ровно прошли все сбор, выдержали все нагрузки.

Почему разочаровали игроки U-19? Разница между самым младшим и старшим игроком в нашей группе – 3-4 года, поэтому чувствуется разница в возрасте ну и, конечно, в скорости принятия решений, что является очень важным в футболе. В этом ребята немножко отстают.