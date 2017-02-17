Луис Адриано вновь забивает за Спартак

В расположение российского клуба Луис Адриано перебрался нынешней зимой из «Милана» и пока показывает фантастическую результативность.
Очередной свой мяч бразилец провел в спарринге красно-белых против «Олесунна» (3:1). На 10-й минуте Адриано четко реализовал свой момент, открыв счет в игре.
Этот мяч стал для Адриано четвертым в четвертом спарринге за «Спартак». До этого от точных ударов бразильца страдали «Рубин», «Копенгаген» и «Жилина».
Источник — Шахта
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