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Луис Адриано вновь забивает за Спартак

Бразильский экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано продолжает забивать за московский «Спартак»

  • 17.02.2017 10:23
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Метки
ФК Спартак, Луис Адриано
© ФК Спартак, Луис Адриано
В расположение российского клуба Луис Адриано перебрался нынешней зимой из «Милана» и пока показывает фантастическую результативность.
 
Очередной свой мяч бразилец провел в спарринге красно-белых против «Олесунна» (3:1). На 10-й минуте Адриано четко реализовал свой момент, открыв счет в игре.
 
Этот мяч стал для Адриано четвертым в четвертом спарринге за «Спартак». До этого от точных ударов бразильца страдали «Рубин», «Копенгаген» и «Жилина». 
 

Источник — Шахта

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