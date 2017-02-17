Эрик БИКФАЛВИ: «Урал находится не на своем месте»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, который в первой половине сезона выступал в «Томи», подчеркнул, что екатеринбуржцы являются непростым соперником. По словам хавбека, клуб занимает незаслуженно низкое место в турнирной таблице чемпионата России.

- Когда поступило предложение от «Урала», мы с семьей немного подумали и приняли совместное решение, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Бикфалви. - Я должен был с ними посоветоваться, потому что семья очень важна для меня.

Мне довелось играть с «Уралом» в Томске, матч закончился вничью. Была трудная, тяжелая игра. Я вижу, что команда очень сильная и не заслуживает того места, где находится.