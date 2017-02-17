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Эрик БИКФАЛВИ: «Урал находится не на своем месте»

Экс-игрок «Волыни» рассказал о своем переходе в «Урал»

  • 17.02.2017 10:06
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ФК Урал. Эрик Бикфалви
© ФК Урал. Эрик Бикфалви
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, который в первой половине сезона выступал в «Томи», подчеркнул, что екатеринбуржцы являются непростым соперником. По словам хавбека, клуб занимает незаслуженно низкое место в турнирной таблице чемпионата России.
 
- Когда поступило предложение от «Урала», мы с семьей немного подумали и приняли совместное решение, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Бикфалви. - Я должен был с ними посоветоваться, потому что семья очень важна для меня.
 
Мне довелось играть с «Уралом» в Томске, матч закончился вничью. Была трудная, тяжелая игра. Я вижу, что команда очень сильная и не заслуживает того места, где находится. 
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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