Карпаты подписали бразильского нападающего

Из года в год одно и тоже... )Каждый февраль это читаю: "Шахтёр принёс", "Шахтёр д...

это проделки прыщавого, только он умеет при 3=х коментах в теме влупить 35 минусов и забанить. Не...

на одной странице один комент видно, то есть 3 страницы - 3 комента, а в ленте стоит цифра 28 ко...

ТОлько я вижу только последнее сообщение на странице?

Матч переглянути онлайн, не було змоги, тільки зайшовши наХату поставив матч на закачку, але не в...