Карпаты подписали бразильского нападающего

Львовские «Карпаты» усилились бразильским нападающим Рожерио Алвесом.
В стан Львов 20-летний форвард перебрался на правах свободного агента. Протекцию Алвесу составил экс-игрок «Карпат» Роша Батиста, который с недавних пор трудоустроился во львовском клубе скаутом-селекционером.
Рожерио Алвес является воспитанником бразильского «Жувентуса», но в последнее время выступал на любительском уровне.
Источник — ТК Футбол
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