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Карпаты подписали бразильского нападающего

Рожерио Алвес подписал контракт на полгода с львовским клубом

  • 17.02.2017 09:28
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  • 1 комментария
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Карпаты подписали бразильского нападающего
Львовские «Карпаты» усилились бразильским нападающим Рожерио Алвесом.
 
В стан Львов 20-летний форвард перебрался на правах свободного агента. Протекцию Алвесу составил экс-игрок «Карпат» Роша Батиста, который с недавних пор трудоустроился во львовском клубе скаутом-селекционером.
 
Рожерио Алвес является воспитанником бразильского «Жувентуса», но в последнее время выступал на любительском уровне. 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    myroslavmail
      myroslavmail, 17.02.2017 09:40
    +5
    думаю Бразильський аматорський рівень на разі не далеко відійшов від нашого Про... тому, цікавий трансфер
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