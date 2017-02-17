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Неудачники играют в Дортмунде, Бавария едет в столицу

Sport.ua анонсирует матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги

  • 17.02.2017 09:04
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Не успели отгреметь европейские футбольные баталии, как мы возвращаемся к делам национальным. В Германии стартует очередной тур чемпионата, который по традиции принесет нам множество сюрпризов. Первый из них может состоятся в матче «Боруссии» Дортмунд и «Вольфсбурга», двух команд, которые не знают, что такое стабильность в нынешнем сезоне. Но если при не самой лучшей игре «шмели» еще претендуют на призовые места в чемпионате, то «Вольфсбург» такими показателями уже давно не может похвастаться.
 
Нынешний «Вольфсбург» сложно предугадать. Эта команда хоть и обладает невероятным потенциалом, но не может выстроить клубную структуру таким образом, чтобы новые футболисты сходу смогли вписаться в состав и принести пользу своему новому клубу. Хромает на обе ноги тактическая подготовка «волков», которые в этом сезоне при живом Марио Гомесе забили всего 19 голов в 20-ти матчах. Если в первой части сезона «Вольфсбург» мог надеяться на своего молодого таланта Юлиана Дракслера, который порой мог совершить чудо, то после перерыва в чемпионате не стало и этого яркого пятна.
 
«Боруссия» продолжает улучшать свой рекорд по домашним матчам без поражений. На сегодняшний день эта серия насчитывает 30 матчей. А вот такой же игрой на выезде команда Томаса Тухеля похвастаться не может - 4 поражения в 11 матчах нынешнего сезона. «Вольфсбург» пропускал во всех 15-ти последних матчах против Дортмунда в Бундеслиге. Серия «Боруссии» - девятая за всю историю Бундеслиги. Если Дортмунду удастся не проиграть в субботу, то эта команда опередит «Байер» Кристофа Даума образца 1990-го года. Марко Ройс забил 9 голов в последних 9-ти матчах против «Вольфсбурга».
 
«Боруссия» Д - «Вольфсбург»
18 февраля, «Сигнла-Идуна-Парк» - 16:30
Арбитр - Г.Перл
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.45  Х - 4.86  П2 - 6.73
 
 
То, чего ждали все эксперты от «Герты» во второй части сезона, все-таки произошло. Команда Паля Дардая, показав отличный футбол в первой части сезона, посыпалась во втором круге, добыв всего три очка в четырех матчах чемпионата. Нельзя сказать, что «Герта» начала играть намного хуже, однако на решающей стадии чемпионата «старой даме» банально не хватает опыта и мастерства, которое в 2016-м году было компенсировано самоотдачей. В недавнем кубковом матче против «Боруссии» Дортмунд «Герте» удалось показать и это качество, но там столичный клуб уступил более мастеровитому сопернику в серии послематчевых пенальти.
 
«Бавария», судя по матчу против «Арсенала» в Лиге чемпионов, начинает приходить в себя и показывать тот футбол, который от нее давно ожидали. Правда, по одному матчу против исторически легкого соперника сложно судить о том, на что эта команда будет претендовать в главном турнире Старого Света. Вот в чемпионате дела команды Карло Анчелотти не так гладки, ведь не редко игра ФК «Голливуд» подвергается критике. Тем не менее, в Бундеслиге конкурентов у «Баварии» становится с каждым туром все меньше и меньше, ведь единственный «Лейпциг» свои намерения потерял фактически за последних два тура, когда проиграл два матча кряду.
 
«Герта» провела 61 матч против «Баварии», в которых добыла 8 побед, 16 раз сыграла вничью и еще 37 раз проиграла. 11 матчей кряду «старая дама» не может отобрать очки у мюнхенского клуба. В последний раз ей это удавалось в 2009-м году на своем поле, когда дубль Андрея Воронина принес победу с минимальным преимуществом столичному клубу. В матче первого круга команда Анчелотти праздновала убедительную победу над «Гертой» со счетом 3:0. В том матче по голу забили Франк Рибери, Тьяго и Арьен Роббен.
 
«Герта» - «Бавария»
18 февраля, «Олимпиаштадион» - 16:30
Арбитр - П.Иттрих
Прогноз Sport.ua - 1:2
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 8.5  Х - 4.63  П2 - 1.4
 
 
«Боруссия» М - «Лейпциг»
19 февраля, «Боруссия-Парк» - 16:30
Арбитр - Ф.Звайер
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 2.62  Х - 3.25  П2 - 2.83
 
 
Все матчи тура:

21-й тур
17.02.17 21:30
Аугсбург
? : ?
Байер
Спорт2
18.02.17 16:30
Герта
? : ?
Бавария
Спорт2
18.02.17 16:30
Майнц
? : ?
Вердер
 
18.02.17 16:30
Боруссия Д
? : ?
Вольфсбург
 
18.02.17 16:30
Айнтрахт Ф
? : ?
Ингольштадт
 
18.02.17 16:30
Хоффенхайм
? : ?
Дармштадт
 
18.02.17 19:30
Гамбург
? : ?
Фрайбург
Спорт2
19.02.17 16:30
Боруссия М
? : ?
РБ Лейпциг
Спорт2
19.02.17 18:30
Кельн
? : ?
Шальке
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ 

Источник — Sport.ua

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