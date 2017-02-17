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Секретарь КДК ФФУ: «Мораес не дал объяснений по своему удалению»

В ФФУ аргументировали дисквалификацию форварда киевского «Динамо» на 5 матчей

  • 17.02.2017 08:56
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Секретарь КДК ФФУ: «Мораес не дал объяснений по своему удалению»
Секретар КДК ФФУ Ігор Гриценко більш детально розповів про дискваліфікацію нападника «Динамо» терміном на п'ять матчів.
 
«Проаналізувавши відеозапис, рапорт арбітра, КДК прийняв рішення, що в діях Мораес помітні ознаки бійки. Він застосував фізичну силу до футболістів команди суперника. Тому вирішили відсторонити його на 5 матчів
 
«Пом'якшуючих обставин не було. Клуб і футболіст пояснень щодо інциденту не надали. Тому КДК не знайшов підстав для зменшення терміну відсторонення», - зазначив Гриценко. 
 

Источник — 1927

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