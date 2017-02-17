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Сергей ПАЛКИН: «Мы не ошиблись с Бланко-Лещуком»

Представитель донецкого «Шахтера» - о новичке клуба

  • 17.02.2017 08:43
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Сергей Палкин и Густаво Бланко-Лещук
© Сергей Палкин и Густаво Бланко-Лещук
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги зимних сборов «Шахтера».
 
- Мы с тренерским штабом не раз говорили о проведении зимних сборов, что так, а что – нет, но если подытожить, то все понравилось – качество тренировочных полей, инфраструктуры. Все было на должном уровне. Тренерский штаб с учетом того, что у него было мало опыта проведения таких длинных зимних сборов, все учел и подготовился. Я надеюсь, что все будет хорошо.
 
- Бланко-Лещук стал лучшим бомбардиром сборов. Для вас это стало сюрпризом?
- Я уже говорил на пресс-конференции, где мы представляли Бланко, что это открытие чемпионата, поэтому мы ожидаем от него серьезных результатов. На этих сборах он показал, что он движется в этом направлении. Значит, мы не ошиблись. 
 

Источник — ТК Футбол

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