Сергей ПАЛКИН: «Мы не ошиблись с Бланко-Лещуком»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подвел итоги зимних сборов «Шахтера».

- Мы с тренерским штабом не раз говорили о проведении зимних сборов, что так, а что – нет, но если подытожить, то все понравилось – качество тренировочных полей, инфраструктуры. Все было на должном уровне. Тренерский штаб с учетом того, что у него было мало опыта проведения таких длинных зимних сборов, все учел и подготовился. Я надеюсь, что все будет хорошо.

- Бланко-Лещук стал лучшим бомбардиром сборов. Для вас это стало сюрпризом?

- Я уже говорил на пресс-конференции, где мы представляли Бланко, что это открытие чемпионата, поэтому мы ожидаем от него серьезных результатов. На этих сборах он показал, что он движется в этом направлении. Значит, мы не ошиблись.