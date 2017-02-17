Шовковский может возглавить Ниву

Вже кілька місяців адміністрація «Ниви-В» шукає головного тренера, спроможного вивести команду до першої ліги та вести далі – до вершин українського футболу.

Новим «коучем» має стати знаменитий воротар «Динамо» і національної збірної України Олександр Шовковський. Нещодавно він завершив кар’єру гравця, а тепер може спробувати свої сили на тренерський ниві саме у Вінниці. До речі, у Шовковського є тренерська ліцензія категорії «А», що цілком достатньо для клубів другої і першої ліг.

З ним досягнута попередня угода, і перемовини доходять завершальної стадії.