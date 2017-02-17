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Шовковский может возглавить Ниву

Экс-голкипера киевского «Динамо» ждут в Виннице

  • 17.02.2017 08:21
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  • 5 комментария
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dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский
© dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский
Вже кілька місяців адміністрація «Ниви-В» шукає головного тренера, спроможного вивести команду до першої ліги та вести далі – до вершин українського футболу.  
 
Новим «коучем» має стати знаменитий воротар «Динамо» і національної збірної України Олександр Шовковський. Нещодавно він завершив кар’єру гравця, а тепер може спробувати свої сили на тренерський ниві саме у Вінниці. До речі, у Шовковського є тренерська ліцензія категорії «А», що цілком достатньо для клубів другої і першої ліг.
 
З ним досягнута попередня угода, і перемовини доходять завершальної стадії. 
 

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Комментарии
    epikaey
      epikaey, 17.02.2017 08:27
    +2
    вот еще один кандидат на пост тренера Динамо Киев в скором будующем)
    Ссылка
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