Андрей ШЕВЧЕНКО: «Бланко-Лещук хорошо дебютировал за Шахтер»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал свою оценку матчу «Сельты» против «Шахтера» (0:1).

— Андрей Николаевич, украинских болельщиков можно поздравить с отличным началом футбольного года?

— Конечно, Шахтер добился хорошего результата в выездном поединке. Как для команды, которая больше двух месяцев не проводила официальных матчей, я бы назвал этот результат даже очень хорошим. Встречались с непростым соперником, который в плане игровой практики сейчас на ходу.

Поле было тяжелое, но горняки хорошо подготовились и в физическом плане выдержали всю игру. Больших перебоев в готовности я не заметил. Зато была хорошая организация обороны и компактность. Во втором тайме, конечно, хотелось увидеть больше контратак, но для первого матча в году, считаю, и так неплохо.

— В атаке мы, конечно, ждали от горняков большего, но в обороне, считаю, сыграли совсем неплохо — с ошибками, но с постоянной подстраховкой. Вы согласны?

— Безусловно. У Сельты было не так много голевых моментов — в коллективных действиях в защите Шахтер проявил себя хорошо. Все друг другу помогали, между линиями не было разрывов. Думаю, если посмотреть на статистику, то испанцы нанесли совсем немного ударов. А все шероховатости связаны, повторюсь, с отсутствием игровой практики на официальном уровне.

— Для защитников сборной Украины это был хороший экзамен, ведь в чемпионате страны такого давления они почти не испытывают. Не так ли?

— Не могу с вами не согласиться, это был очень полезный матч.

— Вас удивило, что на скамейке запасных остался капитан вашей команды Александр Кучер?

— Это было решение главного тренера Шахтера, в котором есть четыре хороших центральных защитника. На эту игру Паулу Фонсека выбрал Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца, и команда не пропустила.

— Как вы оцените игру нападающего Густаво Бланко-Лещука?

— Считаю, что это был хороший дебют. Нападающий не растерялся, забил мяч. Он не остановился, когда Марлос выходил на один, а доработал момент до самого конца. Для форварда это очень важно — всегда дорабатывать любой эпизод. Важно всегда на что-то рассчитывать.

— Как вы теперь оцениваете шансы Шахтера на выход в следующий раунд?

— Разумеется, после такого результата они выросли, но расслабляться, конечно, нельзя. Нужно готовиться к такой же тяжелой игре.