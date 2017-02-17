Заря не смогла обыграть Шахтер

Луганская «Заря» провела очередную двухсторонюю встречу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Нашим соперником стал «Шахтер» из Караганды.

Еще раз отметим, что с «горняками» мы встречались на сборах неоднократно. Было это 6 раз. Из них у нас было две победы, а четыре раза фиксировали ничейный результат.

Что касается состава «черно-белых» то, он выглядел следующим образом: Алексей Шевченко, Рафаэль Форстер, Вячеслав Чечер, Эдуард Соболь, Евгений Опанасенко, Игорь Чайковский, Игорь Харатин, Иван Петряк, Деннис Бонавентуре, Желько Любенович, Гегам Кадимян.

Старт матча нам не очень удался. Уже на 10-й минуте соперник вышел вперед. Атака по правому флангу завершилась передачей в штрафную, защитники выбили мяч, но на добивании оказался игрок соперника, который и пробил метров с 22-х - мяч влетел в наши ворота – 0:1.

Отметим, что коррективы в игру вносил сильный ветер, поэтому командам приходилось бороться не только друг с другом, но еще и с ветром.

Тем не менее, «Заря» старалась идти вперед и провела несколько потенциально опасных атак, но до акцентированного удара дело не доходило.

Но было это до 38-й минуты, когда луганчане смогли восстановить паритет! Деннис Бонавентуре отдал передачу на Игоря Харатина, который в касание на Гегама Кадимяна, тот слева ворвался в штрафную и безукоризненно пробил в дальний угол - 1:1!!!

Именно с таким счетом и завершился первый тайм.

Второй тайм был не богатым на событиями. Мы владели территориальным и игровым преимуществом, но оборона «Шахтера» была внимательна и надежна.

На 66-й минуте неплохо пробивал Джаба Липартия – голкипер выбил мяч кулаками.

В оставшееся время тайма было больше позиционной борьбы, чем опасных моментов. В итоге ничья – 1:1.

Следующим соперником луганчан станет представитель чемпионата Беларуси – «Торпедо-БЕЛАЗ», с которым мы сыграем 19-го февраля.

«Заря» - «Шахтер» - 1:1 (1:1)

«Заря»: Алексей Шевченко (Игорь Левченко, 46), Рафаэль Форстер (Дмитрий Гречишкин, 67), Вячеслав Чечер, Эдуард Соболь, Евгений Опанасенко (Артем Сухоцкий, 46), Игорь Чайковский, Игорь Харатин (Джаба Липартия, 52), Иван Петряк (Владислав Калитвинцев, 74), Деннис Бонавентуре (Паулиньо, 46), Желько Любенович (Руслан Бабенко, 20 (Егор Шалфеев, 72), Гегам Кадимян (Денис Безбородько, 60).

«Шахтер»: Багинский, Габышев, Пикалкин, Тарасов, Борис, Скорых, Марко, Зошак, Сзоке, Милан, Тажимбетов.

Голы: Кадимян, 38 - 10.