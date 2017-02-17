Валерий ФЕДОРЧУК: «Будем использовать удары издалека»

Полузащитник «Динамо» Валерий Федорчук отметился забитым мячом в товарищеском матче с «Хобро» (2:1), а после игры поделился своими впечатлениями от спарринга:

- Каждый матч на сборах тяжелый, поскольку играем на фоне нагрузок. Но это нормальный процесс, ведь идет подготовка к возобновления официальной части сезона. Мы не смотрим на соперника, ведь у нас есть свой план подготовки, которого мы стараемся придерживаться.

- Два гола были забиты в последние десять минут. До этого с завершающим ударом не складывалось?

- Хорошо, что забили, и без разницы, когда это удалось сделать. Мы работаем ради того, чтобы побеждать, и положительный результат, несомненно, также добавляет уверенности в своих силах.

- При стандартных положениях у каждого футболиста своя позиция в штрафной площадке соперника? К примеру, забивая сегодня, ты замыкал подачу с углового на дальней штанге...

- Да, конечно, каждый игрок знает, где должен находиться. Стандартные положения для того и наиграются, чтобы забивать голы – нам сегодня это удалось.

- Сегодня большинство игроков сыграли по 90 минут, хотя раньше проводили на поле максимум по 60. Сейчас уже хватает физических сил проводить полностью матчи?

- Это уже последние игры на сборах, и если даже сил нет, все равно нужно бежать и доставать своих соперников, независимо от того, на последней минуте это или на первой – сейчас уже ты должен играть на одном уровне.

- Ты пропустил много времени из-за травмы. Сейчас уже не испытываешь дискомфорт и можешь тренироваться и играть в полную силу?

- Постепенно набираю свои кондиции. Пока не могу сказать, что готов на 100%, но второй сбор я отработал в общей группе и получал максимальные нагрузки как в тренировочном процессе, так и в матчах. Надеюсь, уже скоро придет тот момент, когда я смогу забыть обо всех своих проблемах.

- В последних матчах доводилось видеть, что футболисты подолгу разыгрывали мяч перед воротами, но при этом мало били, хотя хорошо поставленный удар и у тебя, и у Рыбалки с Гармашем...

- Со стороны виднее. Будем в следующих матчах больше использовать удары издалека. И это будет правильно, ведь без ударов не будет голов.

- В контрольных матчах наигрывается то, что отрабатывается на тренировках, а в официальных поединках уже можно будет при случае и приложиться к мячу?

- Конечно, у каждого игрока есть своя импровизация. Не всегда нужно играть по шаблону, нужно чувствовать ситуацию и находить больше возможностей для ударов.

- Соперники на сборах – те же китайские команды, скандинавские – довольно неуступчивы в борьбе. Перед официальными поединками это полезный опыт, позволяет закалить организм?

- Очень хорошо, что соперники оказывают такое сопротивление, ведь в чемпионате Украины много команд, которые любят навязывать борьбу. Из-за этого, наверное, и подбирали нам таких оппонентов, чтобы благодаря этим спаррингам мы хорошо подготовились к официальным матчам.

- Семь матчей на сборах – это много, мало или самое то, что нужно? Помнится, еще выступая за «Днепр», вы также проводили много спаррингов на сборах...

- Да, и это просто замечательно. Никакая тренировка не заменит игры, поскольку ты чувствуешь поле, соперника, который отдается максимально, из-за этого и тебе также приходится включаться, тем самым скорее набирая кондиции и легче проходя сами сборы.