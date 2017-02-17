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Максим ШАЦКИХ: «Отрабатывали схему, которая понадобится с Аяксом»

Наставник юношеской команды «Динамо» - о подготовке к игре с «Аяксом»

  • 17.02.2017 07:38
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Sport.ua. Максим Шацких
© Sport.ua. Максим Шацких

Тренер «Динамо» (U-19) проанализировал содержательность игровых компонентов в спарринге с «Силькеборгом».

Источник — ФК Динамо Киев

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