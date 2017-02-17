Тренер «Динамо» (U-19) проанализировал содержательность игровых компонентов в спарринге с «Силькеборгом».
Источник — ФК Динамо Киев
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Тренер «Динамо» (U-19) проанализировал содержательность игровых компонентов в спарринге с «Силькеборгом».
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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