Шахтер приносит очередные баллы Украине в таблице коэффициентов УЕФА

По факту, так і є, а по суті - правонаступник.

А старый вчера с Зенитом в пролете.

Спасибо за отличный матч!!!

Никакой игры!

Никакой игры! Бавария б Киеву сейчас накидала б минимум 11! А то и больше

Никакой игры! Что ещё можно говорить про - Баварию, Реал, ПСЖ... Если б Киев с какой то сейчас иг...

Никакой игры! Бавария сейчас Киеву накидал б минимум 11, а то и больше!