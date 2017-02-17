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Шахтер приносит очередные баллы Украине в таблице коэффициентов УЕФА

Украина продолжает отстаивать 8-ю позицию в рейтинге

  • 17.02.2017 07:31
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Шахтер приносит очередные баллы Украине в таблице коэффициентов УЕФА

Победой над «Сельтой» в плей-офф Лиги Европы донецкий «Шахтер» принес Украине очередные баллы в таблице коэффициентов УЕФА. В текущем сезоне украинские клубы набрали пока только 5.5 баллов и продолжают опережать Бельгию на 3 пункта.

# Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейт. Ком.
1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 14.000 98.856 7/7
2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 12.142 77.069 5/7
3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 11.642 72.676 5/7
4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 11.583 70.665 4/6
5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 11.416 53.665 4/6
6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 8.200 49.532 3/5
7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332 2/6
8 УКРАИНА 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633 1/5
9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 9.500 39.400 3/5
10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 7.900 37.400 3/5
11 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 5.300 32.975 1/5
12 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075 5
13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 6.900 28.863 2/5
14 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 5.000 27.100 2/5
15 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350 4
16 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 4
17 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350 1/5
18 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 7.750 23.250 1/4
19 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 4
20 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750 1/4
21 Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725 4
22 Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 6.750 19.375 1/4
23 Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 4.375 18.925 4
24 Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 4
25 Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 5.000 18.050 1/4
26 Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 4.250 17.750 4
27 Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 4.000 15.625 1/4
28 Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375 4
29 Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 2.750 15.250 4
30 Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 4
31 Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 4
32 Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 1
33 Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 4
34 Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 4
35 Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 4
36 Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 4
37 Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575 4
38 Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.750 6.500 4
39 Босния и Герцеговина 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 4
40 Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 4
41 Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 4
42 Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 4
43 Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 4
44 Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 4
45 Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 4
46 Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 4
47 Северная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 4
48 Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 4
49 Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 4
50 Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 2
53 Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 3
54 Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 3

 

Источник — Sport.ua

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