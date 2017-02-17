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Шахтер вернулся в Киев

Утром 17 февраля «горняки» прилетели в столицу Украины

  • 17.02.2017 07:23
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Шахтер вернулся в Киев
Сразу после победного матча с «Сельтой» команда отправилась в аэропорт Виго. Проведя в воздухе чуть больше четырех часов, борт с донецкой делегацией совершил посадку в международном аэропорту Борисполя. 
 
В пятницу тренерский штаб предоставил футболистам выходной, а уже утром в субботу, 18 февраля, «оранжево-черные» проведут тренировку на поле УТК им. Банникова. 
 
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» состоится 23 февраля. Встреча пройдет на ОСК «Металлист» и начнется в 22:05. 
 

Источник — ФК Шахтер

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