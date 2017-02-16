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Хапоэль Беэр-Шева
1:3
Бешикташ
16.02.2017, FT

Хапоэль Беэр-Шева — Бешикташ — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Хапоэль Беэр-Шева» — «Бешикташ»

  • 17.02.2017 08:50
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Хапоэль Беэр-Шева» — «Бешикташ» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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