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Андерлехт
2:0
Зенит
16.02.2017, FT

Андерлехт — Зенит — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Зенит»

  • 17.02.2017 08:45
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Метки
fc-zenit.ru. «Андерлехт» — «Зенит»
© fc-zenit.ru. «Андерлехт» — «Зенит»

В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Андерлехт» — «Зенит» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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