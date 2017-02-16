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ПАОК
0:3
Шальке
16.02.2017, FT

ПАОК — Шальке — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы ПАОК — «Шальке»

  • 17.02.2017 08:37
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Метки
schalke04.de. ПАОК — «Шальке»
© schalke04.de. ПАОК — «Шальке»

В первом поединке 1/16 Лиги Европы ПАОК — «Шальке» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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