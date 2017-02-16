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Ман Юнайтед
3:0
Сент-Этьен
16.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Сент-Этьен — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен»

  • 17.02.2017 08:41
  • 0 просмотров
  • 1 комментария
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    red
      red, 17.02.2017 09:04
    0
    Похоже МЮ в этом году серьезно относится к ЛЕ, как к путевке в ЛЧ, т.к. в АПЛ манкам топ 4 не светит.
    И это радует.
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