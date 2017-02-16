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Ломаченко готов принять вызов Гарсии 09:24 — Сергей Нагиев А что в супертяжах? Там Мешкобой проводит уже 5-ю добровольную защиту. 09:24 — Сергей Нагиев А что в супертяжах? Там Мешкобой проводит уже 5-ю добровольную защиту. 09:23 — Сергей Нагиев А что в супертяжах? Там вообще тоска зеленая. Мешкобой проводит уже 5-ю добровольную защиту пояса... 09:22 — Сергей Нагиев А что в супертяжах? Там вообще тоска зеленая. Мешкобой проводит уже 5-ю добровольную защиту пояса...

Вильярреал - Рома 09:23 — Андрій Івасюк 0:4 , а хто забив четвертий гол ?

Твердый шаг в следующий раунд: Шахтер в Виго побеждает Сельту 09:07 — Игорёк Игнатьев это вам не Барса ,это не Реал Мадрид это бравые хлопцы Шахтер Донецк фаворит !спасибо вам ребята ...