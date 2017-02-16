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Вильярреал
0:4
Рома
16.02.2017, FT

Вильярреал — Рома — 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Вильярреал» — «Рома»

  • 17.02.2017 08:15
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Вильярреал» — «Рома» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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