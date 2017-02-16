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Легия
0:0
Аякс
16.02.2017, FT

Легия — Аякс — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Легия» — «Аякс»

  • 17.02.2017 08:08
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Легия» — «Аякс» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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