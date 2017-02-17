ЛЕ: Шальке обыгрывает ПАОК Шахова, Андерлехт переиграл Зенит

ПАОК – «Шальке» - 0:3
Голы: 0:1 – 27 Бургшталлер, 0:2 – 82 Майер, 0:3 – 90 Хунтелар.
ПАОК – Гликос, Варела, Малезас, Леовац, Лео Матос, Мистакидис (Джалма, 55), Цимирот, Бисесвар (Педро Энрике, 77), Шахов, Креспо, Атанасиадис (Уарда, 85).
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасич, Калиджури (Коноплянка, 79), Горетцка, Майер, Стамбули, Бургшталлер (Хунтелар, 84), Шопф (Керер, 46).
Предупреждения: Шопф (7), Леовац (34), Горетцка (50), Колашинац (56), Лео Матос (56), Настасич (66), Варела (89).
«Хапоэль» Беер-Шева – «Бешикташ» - 1:3
Голы: 0:1 – 42, автогол Вильям, 1:1 – 44 Барда, 1:2 – 60 Тосун, 1:3 – 90 Хатчинсон.
«Хапоэль» Беер-Шева – Гореш, Вильям, Тургеман, Биттон, Цедек, Меликсон (Гадир, 58), Огу, Хобан (Охана, 67), Ради, Нвакаэме, Барда (Саар, 79).
«Бешикташ» – Фабрисио, Марсело, Тошич, Генюль, Митрович, Уйсал, Хатчинсон, Арслан (Талиска, 74), Куарежма (Инлер, 90), Бабел, Тосун (Шишманоглу, 90).
Предупреждение: Цедек (5).
«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» - 3:0
Голы: 1:0 – 15 Ибрагимович, 2:0 – 75 Ибрагимович, 3:0 – 88, пенальти Ибрагимович.
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Эррера, Феллайни (Лингард, 46), Погба, Мата (Рэшфорд, 70), Марсьяль (Янг, 85), Ибрагимович.
«Сент-Этьен» – Рюффье, Теофиль-Катрин, Погба (Берич, 79), Малькюи, Перрен, Амума, Верету, Севе, Жорже Интима (Ру, 65), Монне-Паке, Пажо (Сельнэс, 72).
Предупреждения: Марсьяль (47), Эррера (58), Пажо (64), Лингард (67), Погба (71).
«Легия» – «Аякс» - 0:0
«Легия» – Маляж, Домбровски, Глоушек, Брозь, Паздан, Копчиньски, Йодловец, Оджиджа-Офоэ (Хямяляйнен, 82), Радович, Казаишвили (Гильерме, 59), Нецид (Кухарчик, 58).
«Аякс» – Онана, Виргевер, Санчес, Тете, Зиеш (ван де Бек, 81), Синкгравен, Шене, Классен, Юнес, Траоре (Клюйверт, 73; Вестерманн, 86), Дольберг.
Предупреждения: Брозь (63), Радович (70), Тете (71), Классен (84).
Удаление: Тете (84).
«Атлетик» – АПОЭЛ - 3:2
Голы: 0:1 – 36 Эфрем, 1:1 – 38, автогол Меркис, 2:1 – 61 Адурис, 3:1 – 72 Иньяки Уильямс, 3:2 – 89 Янниотас.
«Атлетик» – Ирайсос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 57), Де Маркос, Беньят, Итурраспе (Сан Хосе, 57), Иньяки Уильямс (Сусаета, 78), Рауль Гарсия, Муниаин, Адурис.
АПОЭЛ – Ватерман, Меркис, Иоанну, Миланов, Ямбере, Бертольо (де Камарго, 60), Винисиус, Эфрем (Алонефтис, 73), Нуну Мораиш, Янниотас, Сотериу (Астиц, 77).
Предупреждения: Эфрем (9), Меркис (13), Рауль Гарсия (25), Лапорт (48), Янниотас (52), Ямбере (64).
«Вильярреал» – «Рома» - 0:4
Голы: 0:1 – 32 Эмерсон, 0:2 – 65 Джеко, 0:3 – 79 Джеко, 0:4 – 86 Джеко.
«Вильярреал» – Асенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Кастильехо (Черышев, 67), Дос Сантос, Сансоне (Борре, 82), Бакамбу (Адриан, 65).
«Рома» – Алиссон, Фасио, Рюдигер (Жезус, 71), Эмерсон, Манолас, Наингголан (Паредес, 90), де Росси, Эль-Шаарави (Салах, 62), Стротман, Бруно Перес, Джеко.
Предупреждения: Марио Гаспар (44), Бруно Перес (89).
«Андерлехт» – «Зенит» - 2:0
Голы: 1:0 – 5 Ачимпонг, 2:0 – 31 Ачимпонг.
«Андерлехт» – Мартинес, Десхахт, Спайич, Обрадович, Нахар, Дендонкер, Тилеманс, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Ачимпонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).
«Зенит» – Лодыгин, Нету, Кришито, Иванович, Эрнани, Жулиано (Юсупов, 80), Шатов (Мак, 65), Гарсия, Жирков, Дзюба, Кокорин (Данни, 71).
Предупреждения: Тилеманс (17), Телин (19), Кришито (21).
Источник — Sport.ua
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