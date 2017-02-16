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ТАЙСОН: «Надеюсь на поддержку полного стадиона в Харькове»

Игроки «Шахтера» прокомментировали матч против «Сельты»

  • 16.02.2017 23:40
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Игроки донецкой команды – о победе над «Сельтой».

Тайсон, полузащитник «Шахтера»:

– Хочу поздравить всю команду и болельщиков с великолепной победой «Шахтера»! Сегодня мы показали свои лучшие качества, помогали друг другу и добились хорошего результата. Все поздравили с дебютным голом Густаво Бланко Лещука. Своей игрой он доказал, что должен быть частью «Шахтера». Первый поединок на таком уровне – это всегда волнительно, но он справился с давлением и выдал отличный матч. Я очень надеюсь, что в Харькове нас будет поддерживать полный стадион и мы так же хорошо проведем ответную встречу.

Максим Малышев, полузащитник «Шахтера»:

– Очень рады победе. Приложили много усилий и за счет коллективных действий добились результата. Было видно, что это первая официальная игра в году. Получалось не все, что задумывали, но мы отрабатывали на поле друг за друга и благодаря самоотдаче и дисциплине выполнили установку тренера. Сегодня Бланко Лещук забил важный для нас мяч на выезде. Вся команда очень рада за Густаво! Он – молодец, профессионал, который полностью отдается на тренировках. Нужно, чтобы Густаво отметился голом еще и в Харькове. Важно, что мы не пропустили. При этом обидно, что не забили еще, потому что неплохо выходили в контратаки и имели моменты. Впереди второй матч, в котором все будет решаться. Шансы равны.

Иван Ордец, защитник «Шахтера»:

– Думаю, для первой официальной встречи после зимнего перерыва мы неплохо себя проявили, тем более на выезде, да и поле было тяжелым. Мы знали, что соперник постарается действовать агрессивно, будет прессинговать, что «Сельта» очень опасна на стандартах. Считаю, мы справились, выиграли 1:0. Было еще несколько моментов, могли забить и больше. В Харькове нужно показать характер и добыть нужный результат.

Источник — ФК Шахтер

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