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Эдуардо БЕРИЦЦО: «Нам не хватило лишь забитого мяча»

«Сельта» – «Шахтер» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Сельты»

  • 16.02.2017 23:25
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  • 2 комментария
Метки
www.shakhtar.com
© www.shakhtar.com

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо:

– Довольны ли тем, как проявили себя сегодня ваши подопечные?
– Да, мне понравились действия моих футболистов. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов. Возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо. Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабраль. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча.
 
– «Сельта» потерпела третье поражение кряду. Собирается ли она выигрывать?
– У нас есть силы, чтобы побеждать. Учитывая наш матч с «Атлетико» и этот, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в ответном поединке в Украине мы сумеем добиться нужного результата.
 
– Действительно ли можно рассчитывать на успех в ответной встрече в Харькове?
– У «Шахтера» очень хорошая команда, которая привыкла к победам. Иногда «горняки» меняют манеру игры, как, например, сегодня. Но мы тоже сильны и рассчитываем на лучший результат в ответном поединке.
 
– Не маловато ли ваши подопечные тревожили Андрея Пятова?
– Да, нам не хватало точности в передачах и ударах. Но это футбол. В Украине постараемся улучшить эти компоненты, чтобы добиться успеха.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    viktor112007
      viktor112007, 16.02.2017 23:31
    +7
    – «Сельта» потерпела третье поражение кряду. Собирается ли она выигрывать?

    журналюги вообще не прифигели вкрай такое спрашивать?
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