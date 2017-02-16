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Сельта
0:1
Шахтер Д
16.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Еще ничего не решено»

«Сельта» – «Шахтер» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 16.02.2017 23:15
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  • 4 комментария
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www.shakhtar.com
© www.shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Добрый вечер. Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава Богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее еще ничего не решено. Предстоит второй поединок, который все покажет.

– Довольны ли вы результатом и считаете ли «Шахтер» фаворитом?
– Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернемся в недалекое прошлое, то увидим: «Сельта» уступила здесь только «Севилье». Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне.

– Ощущалась ли потеря ритма после перерыва?
– Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме «Сельта» стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 16.02.2017 23:26
    0
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