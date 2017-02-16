Паулу ФОНСЕКА: «Еще ничего не решено»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:



– Добрый вечер. Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава Богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее еще ничего не решено. Предстоит второй поединок, который все покажет.



– Довольны ли вы результатом и считаете ли «Шахтер» фаворитом?

– Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернемся в недалекое прошлое, то увидим: «Сельта» уступила здесь только «Севилье». Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне.



– Ощущалась ли потеря ритма после перерыва?

– Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме «Сельта» стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность.