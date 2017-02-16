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Ростов
4:0
Спарта Прага
16.02.2017, FT

Ростов — Спарта Прага — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Ростов» — «Спарта Прага»

  • 16.02.2017 23:05
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Ростов» — «Спарта Прага» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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