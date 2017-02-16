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Гент
1:0
Тоттенхэм
16.02.2017, FT

Гент — Тоттенхэм — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Гент» — «Тоттенхэм»

  • 16.02.2017 23:00
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Гент» — «Тоттенхэм» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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