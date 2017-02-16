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Боруссия М
0:1
Фиорентина
16.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Мёнхенгладбах — Фиорентина — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Фенербахче»

  • 16.02.2017 22:58
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В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Фенербахче» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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