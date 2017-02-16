Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паулу ФОНСЕКА: «Я доволен победой, похвалу заслужила вся команда»

Главный тренер «Шахтера» — о первой игре 1/16 Лиги Европы

  • 16.02.2017 22:44
  • 0 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Паулу ФОНСЕКА: «Я доволен победой, похвалу заслужила вся команда»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу ФОНСЕКА прокомментировал первый матч 1/16 Лиги Европы против «Сельты», который закончился со счетом 0:1 в пользу украинской команды, в эфире телеканала «Футбол 1».
 
«Мы играли против очень слаженной команды, которая создала нам немало проблем. «Сельта» хорошо действовала в обороне и не давала много пространства для наших атак. Так что я доволен победой. Бланко забил — и это меня очень радует. Но отмечу, что похвалу заслужила вся команда. Впереди матч в Харькове, там мы должны сыграть так же надежно».
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.