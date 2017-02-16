Паулу ФОНСЕКА: «Я доволен победой, похвалу заслужила вся команда»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу ФОНСЕКА прокомментировал первый матч 1/16 Лиги Европы против «Сельты», который закончился со счетом 0:1 в пользу украинской команды, в эфире телеканала «Футбол 1».

«Мы играли против очень слаженной команды, которая создала нам немало проблем. «Сельта» хорошо действовала в обороне и не давала много пространства для наших атак. Так что я доволен победой. Бланко забил — и это меня очень радует. Но отмечу, что похвалу заслужила вся команда. Впереди матч в Харькове, там мы должны сыграть так же надежно».